شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس ينفى ظهور السيدة العذراء فى دير مواس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علّق البابا تواضروس الثانى، على ما آثير حول ظهور السيدة العذراء فى دير مواس، الإسبوع الماضى.

وقال البابا فى لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"،مساء اليوم السبت، أي رسالة فيها ظهورات هي رسالة طمأنينه، ولكن لا توجد امتداد لهذه الظهورات، فعلى سبيل المثال ظهور السيدة العذراء فى الزيتون، استمرت لمدة 40 يوما، والكنيسة شكلت لجنة لدارستها والاستماع وفى النهاية كتب تقرير وأكدت الظهور، وأما ما حدث مؤخرا لا ينطبق عليه ذلك .

وأشار البابا إلى استماعه للأنبا أغابيوس أسقف دير مواس، حول الواقعة.