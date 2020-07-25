شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: حين نرجع لقداساتنا سنرجع لاستخدام "الماستر" فى التناول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى لقاء خاص لقناة "إكستار نيوز"، مساء اليوم السبت، عن استخدام الماستير فى التناول، نحن نمارس صلواتنا بكل أدوات المذبح، ولو هناك حالة مرض، فكاهن سوف يتوجه للمريض وهنا لا يستخدم الماستير، الوضع الطبيعي طبيعى وحين نرجع لقداساتنا سنرجع كما كنا".

وكانت عدد من أصوات على السوشيال ميديا، تطالب بإلغاء الماستر -شبه ملعقة- فى طقس التناول أثناء القداس خوفا من تشفى فيروس كورونا، ونقل العدوى عن طريقه.