محافظة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي لتطوير كوبري المانسترلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وقعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بروتوكول تعاون مع البنك الأهلي المصري، لتطوير كوبري المانسترلي.

ووفق البروتوكول يقوم البنك بأعمال رفع كفاءة وتطوير وإضاءة كوبري المانسترلي وفقًا للأصول الفنية وبالتنسيق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري من خلال الحي المختص "حي مصر القديمة".

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ويأتي هذا تماشيًا مع التوجيهات العامة للدولة وسياساتها بالاهتمام بالعناصر ذات القيمة التاريخية المتميزة التي سيكون لها عائد في تطوير السياحة الداخلية والترفيهية وتفعيلًا لاستراتيجية التنمية الشاملة بمشاركة المجتمع المدني.

وأكدت نائب المحافظ، أن الاهتمام بتطوير تلك الأماكن ذات القيمة التاريخية وتحويلها إلى أفضل صورة لها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني يأتي في إطار المبادرة القومية لرئيس الجمهورية لتعظيم دور المشاركة المجتمعية لتوفير بعض الاحتياجات ومعاونة المؤسسات الحكومية.

وقالت إن أعمال التطوير ورفع كفاءة الكوبري وتنفيذ أعمال الإضاءة له ستتم بما يتناسب مع القيم التراثية له ووفقا للأصول الفنية والأكواد المنظمة لهذا الشأن ووفقا لتعليمات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.