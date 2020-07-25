البابا تواضروس: إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية 3 أغسطس المقبل بشروط‏

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه سيتم إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية يوم 3 أغسطس المقبل للقداسات فقط وسط إجراءات احترازية مشددة.
وأضاف البابا، في حواره عبر قناة إكسترا نيوز، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تتخذ خطوات مدروسة للحفاظ على الوطن، ونحن نصلي من أجل حفظ البلاد.
وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، استمرار العمل بمقررات وتوصيات البيان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس بتاريخ 27 يونيو الماضي، الخاصة بالتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا.
وأضافت في بيان لها: "بالنسبة لكنائس القاهرة والإسكندرية (إيبارشية قداسة البابا) يتم مد العمل بقرار تأجيل عودة القداسات بها إلى يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل، لبدء الفتح التدريجي لخدمة القداسات".
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