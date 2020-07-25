"الثقافة": تحويل "حكايات الولاد والأرض" إلى مسرحيات في 6 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):



أعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إطلاق مشروع "أبطال من بلدنا" والذي يهدف إلى تحويل قصص بطولات وتضحيات أبناء القوات المسلحة، التي ضمها كتاب "حكايات الولاد والأرض" للكاتب الصحفي محمد نبيل إلى أعمال مسرحية، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقالت عبدالدايم: "مشروع أبطال من بلدنا يأتي لتخليد العظماء ولاستنهاض الهمم لاستكمال المسيرة الحضارية التي انطلقت منذ فجر التاريخ.

وأضافت: "تضم المرحلة الأولى من المشروع 6 محافظات هي بورسعيد، أسيوط، الجيزة، الدقهلية، الغربية وأسوان على أن يتم استكمال باقي المحافظات تباعًا"، مؤكدة أن الذاكرة الوطنية تزخر بالكثير من البطولات التي قدمها أبناء مصر الذين ستبقى سيرتهم عبرة وقدوة للأجيال القادمة.