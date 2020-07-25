"إعدام المتهمة بقتل زوجها بالبساتين ورفض 76 طعنًا على انتخابات الشيوخ".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

حجز طعني نجل صبور وعبدالحي عبيد على استبعادهما من انتخابات الشيوخ للغد

قررت المحكمة الادارية العليا موضوع بمجلس الدولة، حجز الطعنين المقامين من أحمد حسين فايق نجل رجل الأعمال حسين صبور، وطعن الدكتور عبدالحي عبيد، المستبعدين من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الاداري لجلسة الغد.

الإدارية العليا ترفض 76 طعنًا على انتخابات "مجلس الشيوخ"

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 76 طعناً محالة من محكمة الدرجة الأولى "القضاء الإداري" على انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

الإعدام شنقاً للمتهمة بقتل زوجها بمساعدة نجلها بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بمعاقبة ربة منزل بالإعدام شنقًا، لاتهامها بقتل زوجها بمساعدة نجلها لوجود خلافات بينهما، وشكه في نسب أبنائه، خاصة أنه عقيم وغير قادر على الإنجاب في منطقة البساتين، كما قضت المحكمة بمعاقبة نجلها بالسجن المشدد 15 سنة.

تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي بقضية "كوبونات الغاز" لـ30 أغسطس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق في القضية رقم 6 لسنة 2013 جنايات ثان مدينة نصر، والمعروفة بقضية "كوبونات الغاز"، لجلسة 30 أغسطس.

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لمرافعة النيابة.. تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية الجيزة الإرهابية" لـ23 أغسطس

قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة بـ"خلية الجيزة الإرهابية"، لجلسة 23 أغسطس؛ لمرافعة النيابة، وسماع أقوال الباحث الاجتماعي.

"الإدارية العليا": عزل أستاذ جامعي أمد طلاب الإخوان بالألعاب النارية للتخريب عقب 30 يونيو

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا بعزل الدكتور (م. إ. ح. و) الأستاذ المساعد المتفرغ بقسم الثروة النباتية بكلية التكنولوجيا والتنمية جامعة الزقازيق.

الداخلية: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ألف و773 سائقُا لعدم التزامهم بارتداء الكمامات

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ألف و773 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية خلال 24 ساعة.

"الأمن العام": ضبط 149 قطعة سلاح ناري و176قضية مخدرات

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 149 قطعة سلاح ناري، و176 قضية مخدرات، وتنفيذ 73567 حكم قضائي متنوع.

تأجيل محاكمة سعاد الخولي في "الكسب غير المشروع" لـ27 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، جلسة محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، على خلفية اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه، لجلسة 27 سبتمبر.