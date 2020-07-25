النيابة تطلب تحريات الأجهزة الأمنية لتحديد هوية مسجلين متهمين بطعن شاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طالبت النيابة العامة بشمال الجيزة، اليوم السبت، تحريات الأجهزة الأمنية حول تعدي مسجلين خطر على شاب في الطريق العام بمنطقة إمبابة، عن طريق استخدام أسلحة بيضاء بسبب خلافات سابقة بينهم.

كان ضباط مباحث قسم شرطة إمبابة قد تلقوا إشارة من المستشفى باستقبال شاب مصاب بعدة جروح تنوعت بين سطحية وغائرة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ومقيم بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص وسؤال شهود العيان تبين قيام مسجلين خطر يرتدون كمامات وبحوزتهم دراجة نارية بالتعدي على المصاب بأسلحة بيضاء وإحداث الإصابات به بشارع باحثة البادية بدائرة القسم ولاذوا بالفرار.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط الجناة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.