حجز طعني نجل صبور وعبدالحي عبيد على استبعادهما من انتخابات الشيوخ للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الادارية العليا موضوع بمجلس الدولة، حجز الطعنين المقامين من أحمد حسين فايق نجل رجل الأعمال حسين صبور، وطعن الدكتور عبدالحي عبيد، المستبعدين من سباق انتخابات مجلس الشيوخ بحكم محكمة القضاء الاداري لجلسة الغد.

طالب الطعنين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، والمتضمن استبعادهما من انتخابات مجلس الشيوخ، واختصم طعن أحمد صبور رقم 54198، وطعن عبدالحي عبيد رقم 54131 لسنة 66 قضائية عليا، الهيئة الوطنية للانتخابات.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعويين المقامين من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور.