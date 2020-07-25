الإدارية العليا ترفض 76 طعنًا على انتخابات "مجلس الشيوخ"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 76 طعناً محالة من محكمة الدرجة الأولى "القضاء الإداري" على انتخابات مجلس الشيوخ 2020. وتضمنت الطعون ما بين الطعن على قرار استبعاد بعض المرشحين من خوض الانتخابات لعدم استكمال أوراقهم، وكذلك الطعن علي قرار قبول بعض المرشحين خوض الانتخابات، وتطالب الطعون، بإلغاء القرار السلبي المطعون فيه سواء كان باستبعاد المقبولين، أو بإعادة المستبعدين من الترشح.

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