حبس 6 متهمين باختطاف شخص بتهمة النصب والبحث عن آثار في أوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة أوسيم بحبس 6 أشخاص متهمين باختطاف عامل بمنطقة أوسيم، وتبين أن الدافع وراء الواقعة، خلافات مالية بينهم بعد الحصول على 480 ألف جنيه مقابل التنقيب عن الآثار بمنزله، وعدم قدرته على استخراج أي شيء.

تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغًا من ربة منزل 28 سنة، وشقيق زوجها عامل 25 سنة، أنه أثناء تواجدهما بمنزلهما فوجئا بحضور ثلاثة أشخاص اصطحبوا زوج الأولى عامل 32 سنة -له اتهامات- وتلقى نجل عم المُختطف إتصالا هاتفيا من مجهول أبلغه خلاله بقيام المختطف بالنصب على بعض الأشخاص واستيلائه منهم على مبلغ مالي، وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه.

وفي وقت لاحق، أطلق المتهمون سراح المختطف والتخلي عنه أعلى الطريق الدائري ونفى علمه بشخصيتهم.

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على الفور تم تشكيل فريق بحثي بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتوصلوا إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم عامل 26 سنة، وسائق 36 سنة، وكهربائي 38 سنة، وعامل 37 سنة، له معلومات جنائية، ومقاول 57 سنة، وسائق 45 سنة له اتهامات.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرر المتهم الأول بوجود خلافات مالية بينه والمُبلغ الثاني "شقيق المختطف"، حيث قام بالحصول منه على مبلغ 480 ألف جنيه نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين، دون تمكنه من استخراج أية آثار فاتفق مع باقي المتهمين على خطف المجني عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ.

وأعد المتهمون سيارتين وتوجهوا إلى محل إقامة المجني عليه، وقاموا باصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقي المتهمين بالسيارة الثانية، إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالي واستولوا منه على هاتفه المحمول، ومبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم، وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتين في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.