مصر | 27 يوليو.. نظر قضية قتل ربة منزل لطفلتيها بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر 27 يوليو.. نظر قضية قتل ربة منزل لطفلتيها بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة بجلسة الاثنين ٢٧ يوليو، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس محكمة جنايات شبرا الخيمة، القضية التي اهتزت لها الأسرة المصرية لخروجها على الفطرة البشرية التي خلق الله الأم عليها.

قامت المتهمة بقتل طفلتيها ريتاج ٧ سنوات وجنى ٦ سنوات بتاريخ ٢٤/٦/ ٢٠٢٠ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

وكانت المتهمة قد أقرت أمام النيابة بارتكابها الواقعة تفصيلا وقامت بمحاكاة كيفية ارتكابها للواقعة حال إجراء المعاينة التصويرية، واعتصمت بإقرارها امام القاضي أثناء نظر أمر مد حبسها بجلسة ١٢/ ٧ /٢٠٢٠.

في سياق آخر، تمكنت مديرية أمن الجيزة من القبض على مرتكبى واقعة اختطاف عامل من منزله بسبب النصب عليهم فى نصف مليون بزعم التنقيب عن الآثار بالجيزة.

تلقى مركز أوسيم بلاغا من ربة منزل 28 سنة وشقيق زوجها عامل 25 سنة مُقيمان بدائرة المركز، وانه أثناء تواجدهما بمنزلهما بدائرة المركز فوجئا بحضور ثلاثة أشخاص وقاموا بإصطحاب زوج الأولى عامل 32 سنة وله اتهامات وتلقى نجل عم المُختطف إتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله بقيام المختطف بالنصب على بعض الأشخاص وإستيلائه منهم على مبلغ مالي وطلب المتصل رد المبلغ مقابل إطلاق سراحه.

وفى وقت لاحق قام المتهمين بإطلاق سراح المختطف والتخلى عنه أعلى الطريق الدائرى ونفى علمه بشخصيتهم.

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و توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشى القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى تحديد مرتكبى الواقعة عامل 26 سنة مُقيم مركز المراغة بسوهاج" وسائق "36 سنة مُقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور"، وكهربائى "38 سنة مُقيم بدائرة قسم الطالبية" وعامل 37 سنة له معلومات جنائية ومُقيم بدائرة مركز أبو تيج بأسيوط) ومقاول 57 سنة مُقيم دائرة قسم الأهرام" وسائق 45 سنة له اتهامات.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم.

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة وقرر المتهم الأول بوجود خلافات ماليه بينه والمُبلغ الثانى "شقيق المختطف".

و قام بالحصول منه على مبلغ 480 ألف جنيه نظير قيامه بالتنقيب عن الآثار بمنزله منذ عامين دون تمكنه من إستخراج أية آثار فإتفق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه للضغط على شقيقه لرد المبلغ.

وفى سبيل ذلك أعدوا سيارتين وتوجهوا إلى محل إقامة المجنى عليه وقاموا بإصطحابه بالسيارة الأولى وتتبعهم باقى المتهمين بالسيارة الثانية إلا أنهم تخلوا عنه عقب علمهم بعدم قدرة شقيقه على سداد المبلغ المالى وإستولوا منه على هاتفه المحمول ومبلغ مالي اقتسموه فيما بينهم.

وتم بإرشاد المتهمين ضبط السيارتين المستخدمتان فى الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.