شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 4 حالات غش و3 يؤدون الامتحانات مكان آخرين في أول أيام الدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى 754 ألفا و575 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية (الخمس سنوات والثلاث سنوات)، صباح اليوم، امتحان مادة اللغة العربية، في أول أيام الامتحانات التحريرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 13 أغسطس 2020، داخل 2986 لجنة سير امتحان.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الأول سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات؛ حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

تفقد الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، سير العملية الامتحانية في عدد من لجان محافظة الجيزة في أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية، والتي بدأت اليوم السبت.

وزار نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، لجان الامتحانات بمدرسة الحوامدية الفنية بنات، والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم المزدوج، ومدرسة مزغونة التجارية، للاطمئنان على سير العملية الامتحانية وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني عدد 4 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة، في محافظات (بني سويف، القليوبية، كفر الشيخ، الجيزة«، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت الغرفة بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 4 طلاب و3 مراقبين وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسؤول الصحي باللجنة.

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ورصدت الغرفة 3 وقائع بقيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى اللجان بالمحافظات لأداء الامتحان بدلًا من الطلاب، وتمت إحالة هذه الوقائع للشؤون القانونية لاتخاذ اللازم.