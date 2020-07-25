شكرا لقرائتكم خبر عن بيان جديد من السودان بشأن «سد النهضة» الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصفت وزارة الري والموارد المائية السودانية بيان الاتحاد الافريقي الذي صدر الجمعة 24 يوليو 2020، حول القمة المصغرة للاتحاد الافريقي، والتي انعقدت الثلاثاء الماضي، حول سد النهضة، بالمتوازن وأنه جاء متوافقا مع ما طرحه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك بشأن التوصل إلى اتفاق عادل وملزم قانونا بما يحفظ مصالح جميع الأطراف.

وصرح متحدث باسم وفد التفاوض السوداني، مساء السبت، بحسب وكالة أنباء السودان، بأن البيان متوازن ومقبول في مجمله وان السودان يتطلع لجولة تفاوض حاسمة محددة بقيد زمني محدد وأجندة واضحة لمعالجة النقاط العالقة والالتزام بها دون طرح قضايا جديدة خارج نطاق التفاوض الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المستقبلية.

أثنى المتحدث باسم وفد التفاوض على تقرير الخبراء الذي قدم للقمة الافريقية المصغرة والذي اتسم بالدقة والتركيز على القضايا مثار الخلاف ودعا المتحدث لمنح الخبراء دورا أكبر خلال مراحل التفاوض القادمة لمساعدة الأطراف الثلاثة على التوصل لاتفاق مرضى.

وكان البيان قد دعا إلى ضرورة التوصل لاتفاق عادل وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن اتفاق شامل يتضمن المشاريع المستقبلية.

كما رحب البيان بدعم الأمين العام للأمم المتحد ورغبة المجتمع الدولي في دعم الدول الثلاث فنيا وماليا لإدارة موارد المياه العابرة حال التوصل لاتفاق شامل.

وشدد البيان مجددا على ضرورة التزام كل الأطراف بالامتناع عن اتخاذ اية إجراءات احادية من شانها إعاقة عملية التفاوض.

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وقال بيان الاتحاد الافريقي أن المباحثات ستتواصل حول النقاط الفنية والقانونية المعلقة بدعوة من رئيس جنوب افريقيا التي تترأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي.