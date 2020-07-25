شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: أصلي من أجل مصر.. و«مش عايزين نلجأ للحرب وخسارة الوقت يضيع فيها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن جائحة فيروس «كورونا» المستجد سببت العديد من التغيرات داخل الكنائس، معلقًا: «المقابلات الشخصية والزيارات والانتقال إلى الأديرة توقفت تماما.. وأعتقد سيكون هناك رجوع تدريجي للقاءات الكنيسية بعد انتهاء كورونا».

وأضاف البابا، في لقاء خاص عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن مؤسسات الدولة كانت تعمل بكامل انتباهها منذ بداية جائحة «كورونا»، موضحًا أنه حفاظا على إجراءات التباعد الاجتماعي التي ناشدت بها الدولة مواطنيها عقد لقاءات مع الآباء الأساقفة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعن طرق التواصل مع المواطنين الأقباط لحل مشاكل شخصية أو طلبات خاصة، أكد أن الكنيسة كانت تستقبل الرسائل وترد عليها دون مقابلة أو زيارة.

وأشار البابا تواضروس إلى أن مصر تواجه تحديات كبيرة لمجابهة الإرهاب وتحقيق التنمية، مؤكدًا أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تتخذ خطوات مدروسة للحفاظ على الوطن.

وأوضح أن مصر تمتلك قوة كبيرة للدفاع عن الوطن وليس للاعتداء على الدول كما أشار الرئيس السيسي في كلمة سابقة له عن الأوضاع في ليبيا.

ونوه إلى أنه يُصلي من أجل مصر والحفاظ على البلاد والعباد، معلقًا: «مش عايزين نلجأ للحرب لأنها خسارة كبيرة لكل طرف.. وخسارة الوقت يضيع في أي حرب».

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