شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يطمئن على صحة أمير الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الديوان الأميري الكويتي، إن نائب أمير الكويت ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تلقى مساء السبت، اتصالا هاتفيا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اطمأن خلاله على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأضاف الديوان الأميري الكويتي، في بيان صحفي، أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن تمنياته لأمير الكويت بدوام الصحة وموفور العافية.

وأشار إلى أن نائب أمير الكويت، ولي العهد أعرب من جانبه عن بالغ شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدرا هذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

كان الديوان الأميري الكويتي، أعلن مساء الخميس الماضي، وصول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مشيرا إلى أن حالته الصحية مستقرة؛ وذلك في أعقاب عملية جراحية أجراها السبت الماضي.