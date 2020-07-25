شكرا لقرائتكم خبر عن ستكون مماثلة للأنفلونزا العادية.. لجنة مكافحة «كورونا»: مصر تقترب من «صفر إصابات » والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس «كورونا»، إن مصر قاربت على الوصول إلى صفر إصابات شديدة بفيروس «كورونا»، وستكون الإصابة مماثلة لأدوار الانفلونزا العادية، مشددّا على ضرورة المحافظة على الإجراءات الاحترازية ضد فيروس «كورونا».

وتابع «حسني»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الأخبار تتحدث على اقتراب ظهور لقاح ضد فيروس «كورونا»، خلال شهر سبتمبر المقبل، وهذا إن حدث فلن تحدث موجة ثانية.