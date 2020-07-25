شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "فالصو" عن الشائعات: خطبة الجمعة 7 دقائق.. وراهبة وكاهن بدير القديسة دميانة يتصلان بالفتيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع فالصو، التابع لجامعة النهضة، تقريرا لأهم الأخبار الفالصو والشائعات بالمواقع الإخبارية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى، والتى تم رصدها اليوم الجمعة 25 يوليو 2020، والتصدى لها إما بالتكذيب أو التوضيح.

وأفاد موقع فالصو فى تقريره، أن بعض المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا زعمت منح لجان المتابعة التابعة لوزارة التربية والتعليم الضبطية القضائية، وهو ما نفاه الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، قائلا إنه لا صحة تمامًا لما يتم نشره بشأن منح لجان المتابعة التابعة للوزارة خاصية الضبطية القضائية.

وفى تصريحات صحفية، أضاف حجازى:"لسنا فى حاجة إلى أن نمنح المتابعة ضبطية قضائية، المعلم له كرامته وكيانه التى لا مساس بها ويحترمها الجميع"، مشيرا إلى أن لجان المتابعة هى لجان لضبط العمل وإعطاء الملاحظات للنهوض بالعملية التعليمية.

كما رصد موقع فالصو، انتشار شائعات بأن وزارة الأوقاف قررت قصر زمن خطبة الجمعة لمدة 7 دقائق فقط، لكن وزارة الأوقاف أوضحت الحقيقة وأكدت أنها ما زالت تدرس ضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وأنها لم تدل بأى بيان فى هذا الشأن لا بخصوص تحديد وقت الخطبة ولا غير ذلك من الضوابط، وأنه لا صحة على الإطلاق لتحديد وقت الخطبة بسبع دقائق.

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وتضمن تقرير "فالصو"، التابع لجامعة النهضة، تحذير دير القديسة دميانة للراهبات ببرارى بلقاس، من أشخاص مجهولين يتصلون تليفونيًا بالفتيات المسيحيات، منهم سيدة تدعى أنها راهبة فى الدير، وتطلق على نفسها الراهبة أغابى، وشخص يطلق على نفسه ميخائيل، ويدعى أنه أب اعتراف راهبات الدير.

وقال الدير فى بيان له: "الشخصان المزيفان يحاولان الاتصال بالفتيات، واستدراجهن للتحدث فى بعض أمورهن الشخصية".

وفى تقرير الأخبار الفالصو والشائعات اليوم السبت، بدأت مواقع إلكترونية وصفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى الترويج لنتيجة الثانوية العامة بعبارات من عينة: «لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 برقم الجلوس والاسم اضغط هنا».. «التسجيل للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020»، الأمر الذى كشفه مصدر في وزارة التعليم، قائلا إن نتيجة الثانوية العامة لم تظهر بعد، وإن ما يحدث ما هو إلا محاولة لجمع أرقام جلوس وهواتف طلاب الثانوية العامة لتسويقها للجامعات والجامعات الخاصة فور إعلان النتيجة.