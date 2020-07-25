شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: لم أصب بكورونا ولكنى باخد أدوار برد كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "فيروس كورونا غير أنه مرض ولكنه عمل نوع من الهوس لدى الناس"، مضيفا: "لو حد كح يقولوا عليه عنده كورونا، نشكر ربنا أنا من طبعتي باخد أدوار برد كتير لأني أجريت عملية (لوز) وأنا طفل، وهذا أثر على الحلق فيتأثر بأى تغير فى درجة الحرارة".

وأضاف البابا، فى لقاء خاص عبر قناة "إكتسرا نيوز" مساء اليوم: "طلعت شائعات بأني مصاب لو قعدت يومين بدون ظهور"، متابعا: "انتشار الوباء بهذه الصورة الفجائية والواسعة فى العالم كله ما يقرب من 15 مليون مصاب فهذا جديد على الناس، فاعتبر أن الله بمحبته يحاول إيقاظ الإنسان كجرس إنذار، لأن الإنسان بدأ يتعاظم فى عين نفسه بسبب التكنولوجيا فربنا بيقوله خد بالك".

وأشاد البابا إلى تعامل الدولة مع فيروس كورونا قائلا: "تعامل الدولة كان بشكل كامل، لا تكاسل وهذا نابع من القيادة السياسية، حتى الحكومة ووزارة الصحة والإجراءات التى تم أخذها مثل الحظر وإغلاق أماكن التجمعات، الدولة تعاملت باستعداد كامل للفيروس، إضافة للإمكانيات الصحية التى قدمتها الدولة.