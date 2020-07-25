شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: نواجه تحديات على الحدود وإذا اقتضت الضرورة للحرب فجيشنا جاهز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البابا تواضروس، أن مصر تواجه التحديات غير عادية فى هذا الوقت، والصعوبة أنها فى نفس الوقت مثل الاتجاهات الجغرافية وثروات فى شرق البحر المتوسط والتحدى الداخلى من الإرهاب والتنمية وإعادة الدولة المصرية مرة أخرى.

وأضاف البابا فى لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز" مساء اليوم: "أشعر أن الرئيس والقيادة السياسية والشرطة والجيش والجميع يعملوا معا من أجل أهداف واضحة، ونؤكد مصر لا تمتلك قوة للاعتداء ولكن للحفاظ على الوطن، والرئيس قال الجيش المصرى رشيد يعنى عاقل يعرف متى يعمل ومتى يتقدم، والكل يعمل من أجل الحق من أجل الحفاظ على وطنى وحقوقى".

وتابع قداسة البابا، عن قرار مجلس النواب عن الموافقة لإرسال قوات مصرية للخارج، أن مجلس النواب يعبر عن الشعب وصوته، والصورة واضحة جدا الفضل للإعلام وضح كل شئ وما يحدث فى الحدود فى الاتجاه الغربى أو الشرقى وغيرها والإجراءات والمناورات العسكرية، كل ذلك يؤكد أن هناك خطوات مدروسة من أجل الحفاظ على الوطن، واكتمل بالتصويت فى مجلس النوب على الموافقة لإرسال قوات قتالية خارج البلاد، وهذا مهم ومتأكد أن كل خطوة تدرس جيدا قبل كل شيء".

واستطرد قداسة البابا: "نصلى من أجل حفظ البلاد والعباد ولا نريد اللجوء للحرب فالحروب خسارة، الحروب بصفة عامة خسارة فى كل شيء وخسارة الوقت يضيع فى الحروب ويوم أن تقتضى الضرورة للحفاظ على البلاد فالقوات جاهزة ومستعدة".