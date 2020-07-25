شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية الليبية تنفى فقدان الاتصال بطائرة لها تحمل أعضاء بحكومة الوفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، ما تم تداوله اليوم السبت، من أخبار حول فقدان الاتصال بطائرة تتبع الشركة وكان على متنها أعضاء من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

جاء ذلك بعد توارد أخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعى حول فقدان الاتصال بطائرة تابعة لحكومة الوفاق خلال عودتها من تركيا.

وأبدت الشركة فى بيان لها اليوم السبت أملها فى أن تتحلى مواقع التواصل الاجتماعى بالمسؤولية وعدم نشر الأخبار الكاذبة.

كانت مواقع إخبارية محلية وليبية قد نشرت أخبار يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى من قبل نشطاء ليبيين حول فقدان الاتصال بطائرة تحمل عدد من أعضاء حكومة الوفاق.