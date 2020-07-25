شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غضب تسميم كلاب التجمع الأول.. رئيس «القاهرة الجديدة»: «ندرس خصيها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الغضب الشديد انتشرت بين سكان منطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تنفيذ عمليات تسميم كلاب الشوارع باستخدام مادة الإستركنين من قبل المسؤولين بالجهاز المعني بالمنطقة، حيث وصفوها بأنها غير رحيمة ومخالفة للقيم الإنسانية والدينية، مناشدين بإصدار قوانين لتجريم قتل الحيوانات الأليفة وحيوانات الشوارع.

وفي أول تعليق له على تلك الواقعة، قال أمين غنيم، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، إن «حملات تسميم الكلاب لا تتم بشكل عبثي بل بناءً على شكاوى السكان من وجود كلاب مسعورة تهاجمهم وتعض أطفالهم، وبناءً عليه يتم التواصل بين الجهاز والجهات المعنية بالطب البيطري».

وأضاف غنيم، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «في حالة وجود شكاوى بمهاجمة الكلاب الضالة للسكان لا بد من التحرك السريع واستدعاء الطب البيطري لإنهاء الضرر الواقع على السكان، ويتم تنفيذ عملية التسميم من قبل البيطريين بالتعاون مع الجهة الإدارية للجهاز.. وهذا الإجراء قانوني».

وأوضح رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه «لم يتم تنفيذ عملية التسميم سوى على المناطق التي حدثت بها وقائع مهاجمة الكلاب المسعورة للبشر، بمعنى أنه لا يتم تسميم الكلاب الضالة بشكل عام بل تُنفذ العملية فقط على الكلاب المسعورة».

وتابع: «تلقيت شكويين هاتفيين على مدار الأربعة أشهر الماضية بخصوص واقعتين لمهاجمة الكلاب المسعورة للسكان، إحداهما من منطقة الحي الثالث أو حي المستشارين، والأخرى من منطقة الشويفات».

وأشار غنيم إلى أن الجهاز لم يتلقى أي شكوى من قبل السكان الذين أعربوا عن استيائهم من تسميم الكلاب من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن العاملين بالجهة الإدارية للجهاز ينظرون بدقة في الشكاوى المقدمة رسميًا وليس لديهم وقت كافي للنظر في الشكاوى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الكلاب الضالة في شوارع القاهرة - صورة أرشيفية

واستطرد: «عرضت مجموعة مكونة من أربعة أفراد من سكان التجمع الأول فكرة لخصي الكلاب كمساهمة منهم في حل الأزمة، وبالفعل احترمنا الفكرة وتعاملنا معها بشكل جاد، لذلك تم عرض الفكرة على مجلس الأمناء وستعقد أول جلسة في المجلس بشأن هذه الفكرة يوم الإثنين المقبل».

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واختتم أمين غنيم تصريحات لـ«المصري اليوم» مؤكدا أن الجهاز يمتلك ثلاث مقرات لتلقي الشكاوى ويوجد خط ساخن 15100 الذي أصدره مجلس الوزراء لتلقي شكاوى جميع السكان من أي شيء.