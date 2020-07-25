شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بنى سويف: ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، إنه تم تنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة من مباحث التموين والطب البيطرى، ومفتشى الأغذية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 60 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و300 «مفك كهربائي» مجهول المصدر، علاوة على تحرير 5 محاضر لمحال تجارية لإقامتها أوكازيون بدون ترخيص من التموين، و7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر لنقص وزن الرغيف، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة وتحرير محضر بالواقعة وإحالتها لجهات التحقيق المختصة.
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