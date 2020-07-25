شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي مدير مرفق إسعاف بني سويف ومشرف العمليات من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعافى الدكتور إسلام عساف، مدير هيئة الإسعاف المصرية ببني سويف، وممدوح سيد مشرف عمليات العمليات بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد وعودتهما لعملها بمرفق الإسعاف لمباشرة عملهم.

كان الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع، أصيب بالفيروس وتم نقله إلى مستشفى بني سويف التخصصي ليخضع للفحص المعملي والأشعة، والتي أظهرت إصابته وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى 15 مايو لاستكمال باقي العلاج، فيما أصيب ممدوح سيد بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة به والتي أكدت إيجابية إصابته بالفيروس وتم عزله منزليًا ضمن بروتوكول العلاج الذي قررته وزارة الصحة.

ويخوض رجال هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف ملحمة كبيرة في محاربة فيروس كورونا المستجد، حيث يعمل الأبطال في المعركة التي يخضها الجيش الأبيض في كافة أنحاء مصر بل العالم أجمع على مدار الـ 24 ساعة ضد الفيروس القاتل بكل عزيمة وإرادة ولتقديم رسالتهم بكل شرف وعزيمة.