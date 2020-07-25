شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا يهنئ مساعد أول وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا بمنصبه الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، اليوم، اللواء محمود حسن، بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد مساعدا أول لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، في حركة الشرطة الأخيرة.

وأعرب رئيس جامعة طنطا، خلال زيارته عن تمنياته للواء محمود حسن بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، مؤكدا على التعاون المثمر والبناء بين الجانبين، مثمنًا دور رجال الشرطة في حفظ الأمن العام واستقرار البلاد.

وأعرب اللواء محمود حسن، عن سعادته بزيارة الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة لتقديم التهنئة، مؤكدا على تقديم كافة سبل الدعم لخدمة الجامعة في تأدية رسالتها على النحو الأمثل بوصفها قلب الدلتا النابض وبيت الخبرة ومنارة العلم من أجل خدمة المجتمع وتحقيق متطلباته.