شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «مياه المنوفية»: تركيب خط طرد لحل مشكلة ارتفاع منسوب المياه بسرس الليان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تابع المهندس محمد نجيب صالح، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، يرافقه المهندس أحمد القواس، رئيس فرع سرس الليان، أعمال تنفيذ خط الطرد الجديد من محطة رفع سرس الليان الرئيسية إلى محطة معالجة كفر السنابسة، استكمالاً لحل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الصحي بمدينة سرس الليان والعمل على إزالة كافة المعوقات.

ووجه نجيب بضرورة بدء أعمال تنفيذ خط الطرد وإنهاء التصاريح الخاصة بالوحدة المحلية، وكذلك تصاريح الصرف المغطى، استعدادا لأعمال الحفر في المسار المحدد مع الحرص على سلامة وانتظام العمل.