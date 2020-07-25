شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحيرة: أكثر من 53 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن إجمالى الطلبات المقدمة للتصالح في مخالفات البناء بلغت أكثر من 53 ألف طلب على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 17 مليون متر، وتم تحصيل 32.5 مليون جنيه.

وأكد «آمنة» على أهمية التواصل بين المواطنين ومجالس المدن والرد على كافة استفسارات المواطنين الخاصة بالتصالح وتذليل أي عقبات تقف عائقًا أمام تفعيل وتنفيذ القانون وتضافر الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية والتيسير على المتقدمين للتصالح في مخالفات البناء.

وقالت المهندسة منال عبدالمنعم، منسق عام التصالح في قانون البناء بمحافظة البحيرة، إنه يجرى العرض على اللجان الفنية للنزول والمعاينة على الطبيعة، تمهيدًا لإصدار القرار بنموذج رقم 10 بالقبول أو الرفض، وفقا لنصوص القانون رقم 17، المعدل بعض مواده بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.