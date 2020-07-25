شكرا لقرائتكم خبر عن الأب رفيق جريش: كل المصريين باستثناء الخونة يلتفون حول دولتهم وقيادتهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الأب رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، إن كل المصريين باستثناء الخونة يلتفون حول دولتهم وقيادتهم، لا سيما عندما يستشعرون الخطر بالدولة المصرية.

وأضاف جريش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤامرات على مصر كثيرة وحذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرًا.

وأوضح رفيق جريش، أن مواجهة الشائعات تتم عندما يكون المصريين على قلب رجل واحد، مشددا على أهمية عدم تصديق الفيديوهات المفبركة التي يتم ترويجها.

وأكد راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، أنه يجب تنبيه البسطاء بكل ما يحاك بمصر والمصريين وتحذيره من عدم الانصياع لأي شئ يسمعه.

وأوضح أن كل أسرة مصرية تفتخر بوجود أحد أبنائها في الجيش المصري، لافتا إلى أن الجيش المصري خط أحمر.

وحذر الأب رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، من سيطرة الخونة على ليبيا لأنهم سيكونوا سببًا في صداع كبير لمصر.

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