شكرا لقرائتكم خبر عن الأب رفيق جريش: كل المصريين باستثناء الخونة يلتفون حول دولتهم وقيادتهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الأب رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، إن كل المصريين باستثناء الخونة يلتفون حول دولتهم وقيادتهم، لا سيما عندما يستشعرون الخطر بالدولة المصرية.
وأضاف جريش، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن المؤامرات على مصر كثيرة وحذر منها الرئيس عبدالفتاح السيسي كثيرًا.
وأوضح رفيق جريش، أن مواجهة الشائعات تتم عندما يكون المصريين على قلب رجل واحد، مشددا على أهمية عدم تصديق الفيديوهات المفبركة التي يتم ترويجها.
وأكد راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، أنه يجب تنبيه البسطاء بكل ما يحاك بمصر والمصريين وتحذيره من عدم الانصياع لأي شئ يسمعه.
وأوضح أن كل أسرة مصرية تفتخر بوجود أحد أبنائها في الجيش المصري، لافتا إلى أن الجيش المصري خط أحمر.
وحذر الأب رفيق جريش راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، من سيطرة الخونة على ليبيا لأنهم سيكونوا سببًا في صداع كبير لمصر.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
91,072
-
تعافي
31,970
-
وفيات
4,518
كانت هذه تفاصيل خبر الأب رفيق جريش: كل المصريين باستثناء الخونة يلتفون حول دولتهم وقيادتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.