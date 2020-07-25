شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 7 أحياء بالجيزة.. والمحافظة تدفع بسيارات المياه المتنقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت محافظة الجيزة عن قطع المياه عن 7 أحياء تابعة لها، بسبب عطل بكابل الكهرباء المغذي للمرحلة الجديدة لمحطة مياه إمبابة، الأمر الذي أدى إلى توقف هذه المرحلة بطاقة 600 ألف متر مكعب، وجار الإصلاح بمعرفة شركة كهرباء جنوب القاهرة.
واعتذرت المحافظة في بيانها، السبت، للأحياء السبعة وهي الوراق وشمال الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور وفيصل والهرم وبشتيل، مؤكدة أن العطل خارج عن إرادتها وأنها تبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بسرعة إصلاح العطل وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع.
وأكدت المحافظة، في بيانها، أن شركة مياه الشرب، وفرت سيارات مياه متنقلة صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة، وفى حال وجود أي شكوى الاتصال بالخط الساخن 125.
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