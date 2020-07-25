شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتابع أعمال إنشاء كاتدرائية البشارة والملاك غبريال على محور المحمودية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة، القمص أبرآم إميل، وكيل البطريركية بالإسكندرية، وبرفقته الأرخن عصمت ناثان ووجدي ناثان، السبت، بالمقر البابوى، حيث عرضوا عليه موقف الأعمال الإنشائية في كاتدرائية البشارة والملاك غبريال الجديدة على محور المحمودية الجديد بالإسكندرية.
وخلال اللقاء، أثنى البابا على معدلات تنفيذ الأعمال وجودتها من خلال عرض صور وفيديوهات خاصة بالكاتدرائية ومبنى الخدمات والمستوصف الملحقين بها.
وعلى صعيد آخر، كلف البابا بمتابعة بعض الأمور الخاصة بمقر دير أبي سيفين بسيدي كرير مع رئيسة الدير والمسؤولين المعنيين بالأمر.
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