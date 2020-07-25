شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر».. تدريب مصري فرنسي لدعم جهود الأمن والاستقرار في البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط وذلك بإشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية «تحيا مصر» مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ( ACONIT ).

حيث تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الإحترافى تركزت على أساليب تنظيم التعاون في تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية مع الإستخدام الفعلى للأسلحة في الإشتباك مع الأهداف السطحية والجوية إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحراً، وقد أظهر التدريب مدى الإحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز على نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة.

تأتى تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم في صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحرى والإستقرار والسلم في البحر المتوسط .