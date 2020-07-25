شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعلن خروج آخر حالات «كورونا» من مستشفياتها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قدم مجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وقدم المجلس الشكر والتقدير للأطقم الطبية بمستشفيات جامعة الأزهر الذين واجهوا الصعوبات وقدموا التضحيات لمساعدة المرضى وتكللت جهودهم، بخروج جميع مرضى فيروس كورونا من مستشفيات الجامعة التخصصي والزهراء، لتعلن الجامعة خروج آخر حالة أمس وسيتم بالتعاون مع إدارة الحرب الكيميائية لتعقيم المستشفيات خلال الأيام المقبلة.
وأعلن المجلس أن الامتحانات ستنتهي يوم 28 من هذا الشهر، معربًا عن خالص تقديره لكافة العاملين في الجامعة الذين بذلوا كافة جهودهم المخلصة لإنجاح الامتحانات.
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