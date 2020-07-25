شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة الكحلاوي تعلق على شائعة وفاتها: «بلدنا محتاجانا أوي.. وأنا عايشة بتوجيه ربنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، على الشائعة التي انتشرت مؤخرًا بوفاتها، مطمئنة جمهورها أنها تنعم بصحة جيدة.

وقالت عبلة الكحلاوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيت دعاء» المذاع عبر فضائية «TEN»، السبت: «والله أنا بألف خير وفي نعمة، وعايشة في كرم ربنا، وربنا يسامح اللي كل شوية يطلعوا شائعة وفاتي»، مضيفة لمرددي شائعة وفاتها: «اتقوا الله حرام عليكم، من فضلكم كفاية خصوم، هنبقى بين إيد ربنا في لحظات، وربنا يهديكم، إحنا لينا دور وبلدنا محتاجانا أوي».

وأكدت الداعية الإسلامية، أن الشائعة لها تأثير خطير على المجتمع، معقبة ساخرة: «مصر بأكملها تعرضت لنحو 30 ألف شائعة خلال شهرين، وأنا كان ليا فيهم نصيب بترديد شائعة وفاتي مرتين، أنا كدة باخد حسنات والله، أنا بحب الناس كلها ومبعرفش أكره حد، أنا عايشة بتوجيه ربنا سبحانه وتعالى».

وفي أحدث ظهور لها بعد العديد من الشائعات عن وفاتها، أطلت الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، على متابعيها من خلال بث مباشر على صفحة جمعية الباقيات الصالحات، تحدثت خلاله عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، وأفضل الأعمال التي ينبغي على المسلم أن يفعلها في تلك الأيام، سواء محاولة ختم القرآن الكريم أو كثرة الدعاء.

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