شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار السيسي: لا يوجد دواء فعال ومؤكد لعلاج «كورونا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر بدأت تقل وما زلنا في حاجة للاستمرار في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحًا أن شراسة الفيروس بدأت في الانخفاض، لكن المرض لم يختف، وبظهور اللقاح أو التطعيم سينتهي الفيروس.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لـ«برنامج اليوم» المذاع عبر فضائية «دى إم سى»، أن الدولة بدأت في علاج المصابين ببلازما المتعافين، وذلك بعد الحصول على أجسام مضادة من الفيروس، مشيرًا إلى أن عقار أكسفورد هو الأقرب، قائلا:«كل يوم تثبت التجارب السريرية بأنها ناجحة وبدأت الشركة تعلن عن المراحل النهائية».

وأكد مستشار رئيس الجمهورية أن الجانب المضيء لانتهاء فيروس كورونا أن يكون هناك تطعيم أو لقاح مضاد للفيروس.

وأردف: «الجانب المضيء أن يكون هناك لقاح ضد هذا الفيروس، وأنا أول من أعلن أن جامعة أكسفورد، دخلت المراحل النهائية في تجارب لقاح الفيروس».

وواصل: «التجارب الإكلينيكية والسريرية لهذا اللقاح ناجحة، وبدأت بلاد كثيرة تعلن أنها دخلت مراحل نهائية لإنتاج هذا اللقاح»، مؤكدا أنه لا يوجد دواء فعال ومؤكد لعلاج فيروس كورونا حتى هذه اللحظة.

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