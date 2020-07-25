شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعافيه.. نجل عمرو أديب يكشف تفاصيل إصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن خالد أديب، نجل الإعلامي عمرو أديب، عن تعافيه من فيروس «كورونا» المستجد. نشر نجل عمرو أديب، صورة التحليل التي أظهرت إيجابية إصابته بفيروس كورونا، والتي كانت بتاريخ 7 يوليو 2020. ,قال خالد أديب عن ذلك: «طيب يا جماعة أظن دلوقتي وقت مناسب أني أشار;كم اللحظة دي.. أنا جالي كورونا (وخفيت». الوضع في مصر Advertisements

اصابات 91,072

تعافي 31,970

وفيات 4,518

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