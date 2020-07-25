شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية من شاطئ أبو قير: حد يطلع الناس من البحر ويقولها تمشى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة مفاجئة بشاطئ أبو قير شرق الإسكندرية، وهو يعد من الشواطئ المفتوحة "بلا أسوار" ، واستنكر المحافظ وجود زحام من المواطنين على الشاطئ والسباحة فى مياه البحر، فى ظل غياب تام لمسئولى السياحة والمصايف وحى المنتزه ثان.

وقال محافظ الإسكندرية: "أين الأجهزة التنفيذية، لا فى مسئول ولا فى حد يطلع الناس ويقولها تمشى"، وأصدر المحافظ توجيهات صارمة باستدعاء كل من مسئولى السياحة والمصايف بالإسكندرية ومسئول حى المنتزه أول الى مكتبه صباحا، قائلا: "سيكون لهم حساب عسير".

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وعلى جهة أخرى، قام محافظ الإسكندرية بتفقد بعض الكافتيريات التى قامت بتقديم خدمات للمواطنين على الشاطئ، وتبين أن عقدها منتهى منذ العام الماضى، ومازالت تعمل فى ظل غفلة من الحى و المسؤلين، بسبب أزمة فيروس كورونا .

ووجه محافظ الاسكندرية رسالة الى أهالى منطقة "أبو قير" بأن المحافظة سوف تعمل على القضاء على عشوائية المنطقة و تحرير محاضر ضد المخالفين، ومواجهة كافة التجاوزات بهذا الشاطئ لعودة شاطئ أبو قير إلى عهده السابق بعيدا عن العشوائية".

ويذكر أن الإسكندرية أغلقت 61 شاطئا بقرار مجلس الوزراء لمنع تفشى فيروس كورونا، ولكن تسلل بعض المواطنين أدى إلى غرق نحو 21 شخصا خلال 15 يوما، بسبب التسلل فجرا إلى البحر، وجاء غالبيتها بشواطئ النخيل والصفا بالعجمى.