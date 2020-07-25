شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى الكويتى: الرئيس السيسى يطمئن على صحة أمير الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الديوان الأميرى الكويتى، إن نائب أمير الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تلقى مساء اليوم السبت اتصالا هاتفيا من أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اطمأن خلاله على صحة أخيه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.



وأضاف الديوان الأميري الكويتي- في بيان صحفي تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالكويت نسخة منه- أن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن تمنياته لأمير الكويت بدوام الصحة وموفور العافية.



وأشار الى أن نائب أمير الكويت ولي العهد أعرب من جانبه، عن بالغ شكره لأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدرا هذا التواصل الأخوي الذي يجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا له موفور الصحة والعافية.



وكان الديوان الأميري الكويتي، قد أعلن مساء الخميس الماضي، وصول أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج، مشيرا الى أن حالته الصحية مستقرة؛ وذلك في أعقاب عملية جراحية أجراها يوم السبت الماضي.