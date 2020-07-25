شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى إسنا للعزل الصحى: لم نستقبل حالات مصابة بفيروس كورونا منذ أسبوع كامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام فتحي، المتحدث الإعلامى باسم مستشفى إسنا للعزل، إن أطباء المستشفى أدوا دورهم على أكمل وجه فى التصدى لخطر فيروس كورونا، موضحاً أن الجميع مر بمراحل الفرح والحزن وعالجنا المصريين والأجانب، قائلا: "لم نستقبل حالات إيجابية منذ أسبوع كامل".



وتابع فتحى، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبنى عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن مستشفيات الحميات فى الأقصر أصبح بها اتساع لاستقبال حالات كورونا ولا يتم تحويلها إلى مستشفيات عزل، موضحًا أن آخر مصاب كورونا خرج صباح اليوم من المستشفى.

Advertisements

وتابع المتحدث الإعلامى باسم مستشفى إسنا للعزل، أن المستشفى سيتم تعقيمه لفتحه كمستشفى تخصصى، مشيراً إلى أن مستشفيات حميات الأقصر تستقبل حالات مصابى فيروس كورونا.

وأغلقت مستشفى إسنا للحجر الصحى بمحافظة الأقصر أبواب العزل الصحى رسمياً بعد خروج آخر حالة شفاء من كورونا، حيث وصفها الجميع على مدار الـ4 شهور الماضية بـ"إسنا المعجزة"، وذلك بعد نجاحها فى المساهمة بخروج أقوى بروتوكول للعلاج لكافة المصابين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لدى ظهور أول الحالات بمصر على متن مركب سياحى فى نيل الأقصر، حيث نجحت خلال تلك الفترة التى امتدت لـ140 يوماً فى علاج وشفاء أكثر من 1076 حالة من فيروس كورونا من المصريين والأجانب، والتى تحولت لأول مستشفى للعزل الصحى لحالات كورونا فى صعيد مصر وأغلقت رسمياً فى 24 يوليو 2020 بعد خروج آخر حالة شفاء رسمياً من داخلها.