شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يوجه بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتركيز على الآفاق المستقبلية لصناعة المركبات الكهربائية، وذلك بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال للاستفادة من خبراتهم وأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا العالمية فى هذا الصدد، بهدف مسايرة التقدم العالمى فى صناعة السيارات والحفاظ على البيئة، فضلاً عن توطين صناعة السيارات فى مصر، والوصول لأكبر قدر ممكن من نسب التصنيع والإنتاج المحلى.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

اجتماع الرئيس السيسى مع عدد من وزراء الحكومة