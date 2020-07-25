شكرا لقرائتكم خبر عن بأى ذنب قتلوا.. أب يلقى أبناءه الثلاثة أمام القطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جريمة تقشعر لها الأبدان، شهدتها قرية المعصرة التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا، نفذها عاطل مختل عقليا حيث قام بإلقاء أبنائه الثلاثة الصغار أمام قطار الصعيد ليلقوا حتفهم فى الحال لتتناثر دماؤهم على رصيف السكة الحديد. فى هذا الفيديو، نتعرف معا، على تفاصيل واقعة قيام أب بإلقاء أطفاله الثلاثة أمام القطار Advertisements

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