شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انتهاء أعمال تصحيح الثانوية العامة الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها، إعلان وزارة التعيم انتهاء أعمال تصحيح الثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل، وإعلان البابا تواضروس الثاني فتح كنائس القاهرة والإسكندرية يوم 3 أغسطس المقبل، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر

رئيس امتحانات الثانوية العامة: انتهاء أعمال التصحيح الثلاثاء المقبل

كشف الدكتور رضا حجازى، رئيس امتحانات الثانوية العامة، أن العمل داخل الكنترولات مستمر حتى آخر يوم قبل إجازة عيد الأضحى، حتى وقفة العيد الخميس المقبل، موضحًا أنه يتابع التصحيح والعمل داخل الكنترولات بنفسه، حيث زار كنترول المنصورة للاطمئنان على سير العمل والتعرف على نسب النجاح وما وصل إليه الكنترول من تصحيح فى المواد، والاستماع إلى شكاوى رئيس الكنترول إن وجدت، والتأكيد على ضرورة حصول كل طالب على حقه كاملا، قائلا: لن يضار أى طالب فى النتيجة.

فيديو.. "هانا" تتحول إلى إعصار ومناشدات لسكان تكساس الأمريكية بإخلاء منازلهم

قال المركز الوطني الأمريكى للأعاصير، إن العاصفة هانا تحولت، صباح اليوم السبت، لأول إعصار في موسم أعاصير الأطلسي لعام 2020 ومن المتوقع وصولها لليابسة على ساحل ولاية تكساس بعد الظهيرة بالتوقيت المحلي أو في أول المساء، وأضاف المركز أن "الإعصار يقع على بعد نحو 144 كيلومترا إلى الشرق والشمال الشرقى من بورت مانسفيلد ومحمل برياح سرعتها القصوى تزيد عن 120 كيلومترا فى الساعة".

الاثنين آخر مهلة للشناوى لتجنب الإيقاف مع بيراميدز بسبب شكوى الزمالك

أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن الاثنين المقبل آخر مهلة لأحمد الشناوى، حارس مرمى فريق بيراميدز الحالى، للتقدم بتظلم على الحكم الصادر من الجبلاية بإيقاف الحارس عن المشاركة فى المباريات ومطالبته برد مبلغ 8 ملايين جنيه.

وأكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الحكم الصادر ضد أحمد الشناوى، حارس مرمى الزمالك السابق وبيراميدز الحالى، من لجنة شئون اللاعبين هو حكم من الدرجة الأولى، ويحق للاعب التظلم والاستئناف عليه، وفى هذه الحالة يحق له المشاركة فى مباريات الدورى أو الاحتراف الخارجى فى صفوف أى ناد، حيث لن يتم إيقافه إلا بعد نظر التظلم من قبل لجنة التظلمات، وإذا أيدت قرار لجنة شئون اللاعبين يصبح الحكم ملزما ونهائيا.

صوت أمريكا: إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بإقدامها على ملء خزان سد النهضة

قالت إذاعة صوت أمريكا إن إثيوبيا تشعل التوترات الإقليمية بإقدامها على المرحلة القادمة من ملء خزان سد النهضة، وأشارت الإذاعة فى تقرير لها على موقعها الإلكترونى أنه بعد اعتراف إثيوبيا هذا الأسبوع بأنها بدأت ملء الخزان، فإن المراقبين يشعرون بالقلق من أن دول الجوار ربما تشعر بأن الخيارات تنفذ أمامهم للرد على هذا المشروع الذى يضع فى خطر حصولهم على المياه.

الخط الثالث للمترو يستكمل رحلته حتى محطة عدلى منصور بالسلام ابتداء من الغد

يستكمل الخط الثالث للمترو رحلته من العتبة حتى محطة عدلى منصور بجوار موقف العاشر من رمضان ابتداء من غد الأحد مع افتتاح الجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث الممد من محطة النزهة1 حتى محطة عدلى منصور بطول 7.8 كم.

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وزيرة الصحة تبحث جاهزية مصانع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا بالتعاون مع الصين

ترأست الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم السبت، اجتماعًا بمقر الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وذلك لمتابعة جاهزية مصانع الشركة وكفاءة خطوط الإنتاج تمهيدًا لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في حال ثبوت فعاليته بالتعاون مع الحكومة الصينية.

وزيرة الهجرة: إعلان القائمة النهائية لمرشحى "الشيوخ" على موقع الوزارة غدا

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أن أول خطوة تبدأ بدخول المواطن المصري بالخارج للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، وتسجيل بياناته على الرابط التالي https://www.elections.eg/ ، اعتبارا من السبت 25 يوليو وحتى الجمعة 31 يوليو الجاري، وبمجرد التسجيل سيظهر للمواطن رقم كودي إذا كان من المسجلين بقواعد الناخبين المقيدة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ويعتبر هذا الرقم الكودي رقم سري لا يمكن للمواطن مشاركته مع آخرين، ويستطيع المواطن من خلال هذا الرقم المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ يومي 9-10 أغسطس المقبل.

الإدارية العليا تفصل فى 78 طعنا على انتخابات الشيوخ خلال ساعات

عقدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، صباح اليوم جلسة عاجلة لنظر الطعون المحالة من محكمة الدرجة الأولي " القضاءالإدارى " للنظر في الشق العاجل في موضوع الطعون المقامة علي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، كما تنظر المحكمة الإدارية العليا الطعون علي الاحكام الصادرة من القضاء الاداري بجلسة أمس الجمعة وأول امس الخميس، بعد احكام القضاء الإداري باستبعاد عدد من مرسي انتخابات مجلس الشيوخ.

البابا تواضروس: إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية 3 أغسطس.. فيديو

أعلن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأضاف البابا تواضروس في لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" يذاع لاحقا مساء اليوم السبت، أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".

بدء اختبارات الالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية في الضبعة

أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه بدأت اليوم السبت، امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، والذين استوفوا الشروط المعلنة اعتبارا من اليوم السبت الموافق 26 يوليه وحتي الغد الأحد الموافق 27 يوليه 2020، وذلك بمقر مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

تصريحات فاروق جعفر تتحول إلى "فضيحة" بالصحف المغربية والجزائرية.. صور

أشعل فاروق جعفر، نجم وسط الزمالك السابق مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما خرج جعفر بتصريحات مثيرة للجدل حول استعانة الأندية المصرية، وكذلك المنتخب بالمجاملات التحكيمية من أجل تحقيق الفوز فى المواجهات الأفريقية، خاصة تلك التى تقام فى مصر وتحت الضغط الجماهيرى.