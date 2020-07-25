البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريباً عابراً فى البحر المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريباً بحرياً عابراً بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط، وذلك باشتراك الفرقاطة الشبحية المصرية (تحيا مصر) مع الفرقاطة الشبحية الفرنسية ( ACONIT ). تضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية ذات الطابع الاحترافي، تركزت على أساليب تنظيم التعاون فى تنفيذ المهام القتالية بالبحر ضد التشكيلات البحرية المعادية، مع الاستخدام الفعلي للأسلحة فى الاشتباك مع الأهداف السطحية والجوية، إضافةً إلى تنفيذ المعارك التصادمية، مع استخدام طائرات الهل المحمولة بحراً، وقد أظهر التدريب مدى الاحترافية لأطقم السفن في تنفيذ المهام القتالية بدقة وكفاءة عالية مع التركيز علي نقاط التنسيق المشتركة بين جميع العناصر المشتركة. Advertisements تأتي تلك التدريبات في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية، والتعرف على أحدث نظم وأساليب القتال بما يساهم فى صقل المهارات والخبرات القتالية والعملياتية ودعم جهود الأمن البحرى والاستقرار والسلم في البحر المتوسط . تدريب مشترك بين مصر وفرنسا بالبحر المتوسط

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