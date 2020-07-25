شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس لشئون الصحة: شراسة فيروس كورونا بدأت فى الانخفاض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر بدأت تقل، وما زلنا فى حاجة للاستمرار فى اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحًا أن شراسة الفيروس بدأت فى الانخفاض، لكن المرض لم يختفى، وبظهور اللقاح أو التطعيم سينتهي الفيروس.
وأكمل تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لـ"برنامج اليوم"، تقديم سارة حازم، والمذاع عبر فضائية "دى إم سى"، إن الدولة بدأت فى علاج المصابين ببلازما المتعافين، وذلك بعد الحصول على أجسام مضادة من الفيروس، مشيرًا إلى أن عقار اكسفورد هى الأقرب، قائلا:" كل يوم تثبت التجارب السريرية بأنها ناجحة وبدأت الشركة تعلن عن المراحل النهائية".
وأكد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن الجانب المضىء لانتهاء فيروس كورونا، أن يكون هناك تطعيم أو لقاح مضاد للفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار الرئيس لشئون الصحة: شراسة فيروس كورونا بدأت فى الانخفاض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.