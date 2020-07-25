حصاد الوزارات.. الصحة تبحث جاهزية إنتاج لقاح كورونا بالتعاون مع الصين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم: وزيرة الصحة تبحث جاهزية مصانع فاكسيرا لإنتاج لقاح كورونا بالتعاون مع الصين الصحة: مؤشر الشفاء من فيروس كورونا يقفز لـ35.1% لأول مرة التموين: صرف 88% من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن غلق المقاهى والمطاعم 12منتصف الليل والمولات 10 مساء وزيادة الإشغال لـ50% غدا فيديو.. الصحة تحذر من مشاركة استخدام الأدوات الشخصية منعا لعدوى كورونا طقس وقفة عرفات شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة تسجل 38 درجة الصحة تكشف طرق تطهير الكمامة القماش قبل ارتدائها لأول مرة.. إنفو جراف فيديو.. خطوات تصويت المصريين بالخارج فى انتخابات الشيوخ نائب وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية فى الجيزة Advertisements البيئة: فتح محميات جنوب سيناء والبحر الأحمر برا للزوار للرحلات البرية غدا الصحة: عصير البرتقال والفراولة والليمون غنى بفيتامين سى المقوي للمناعة وفد وزارة التخطيط يتابع العمل على بوابة خدمات المحليات بمحافظة القاهرة السكة الحديد: 800 شباك لحجز التذاكر.. وتشغيل 154 قطارا فى عيد الأضحى وزيرة الهجرة: إعلان القائمة النهائية لمرشحى "الشيوخ" على موقع الوزارة غدا وزير السياحة والآثار يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة هيئة التنشيط بالإسكندرية وزيرة الهجرة تشكل غرفة لتلقى استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات الشيوخ وزيرة الهجرة تدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ التأمينات: غدا صرف معاشات أغسطس لمن يتقاضون أكثر من 1000 وحتى 2000 جنيه الأوقاف: تحقيق 4 أضعاف مبيعات صكوك الأضاحى بشمال سيناء دليل وطنية وولاء للوطن الأوقاف: 5 آلاف مكافأة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجهوده في صكوك الأضاحى

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