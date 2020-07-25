شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اختبارات الالتحاق بالمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية في الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه بدأت اليوم السبت، امتحانات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، والذين استوفوا الشروط المعلنة اعتبارا من اليوم السبت الموافق 26 يوليه وحتي الغد الأحد الموافق 27 يوليه 2020، وذلك بمقر مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وأوضح وكيل أول وزاره التربية والتعليم، أن الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات القبول تابعوا موقع الوزارة لطباعة أرقام الجلوس، التي توضح موعد امتحان كل طالب.

وأكد وكيل أول وزارة التربية والتعليم استعداد مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية لاستقبال الطلاب لأداء الامتحان، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان التي ستشهد عقد الاختبارات وإجراء أعمال التطهير والتعقيم بها وكذلك تجهيز كشوف بأسماء وأرقام جلوس الطلاب ووضعها بلوحة الإعلانات بالدور الأرضي بمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

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وناشد وكيل أول وزارة التربية والتعليم العاملين والطلاب المتقدمين لأداء الإمتحان ضرورة ارتداء الكمامة الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقر مركز التطوير التكنولوجي ، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وقال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن العلم يمثل قاطرة التنمية والبناء والدعامة الأساسية لتطور المجتمعات وتقدمها، مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بتطوير التعليم في جميع مراحله والعمل علي تنمية قدارات ومهارات الطلاب وفتح مجالات جديدة لاكتساب العلم والمعرفة لإحداث التنمية المستدامة وبناء الوطن.