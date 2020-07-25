شكرا لقرائتكم خبر عن الأم والأب دهسهما قطار والأبناء ربنا نجاهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى زوجان مصرعهما فى حادث دهس قطار لسيارتهم الملاكي حال المرور على مزلقان للسكة الحديد بين قريتى كفر غنام وبرقين بناحية مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية. فى هذا الفيديو، نتعرف على تفاصيل حادث مصرع زوجين دهسا تحت عجلات القطار ونجاة أبنائهما. Advertisements

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