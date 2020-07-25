طعن أمام الإدارية العليا على حكم استبعاد نجل صبور من انتخابات الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:
تقدم أحمد حسين فايق، المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ضده والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.
أقام الطعن محمد عبدالرازق المحامي، وكيلاً عن أحمد حسين فايق صبور، وحمل رقم 54198 لسنة 66 قضائية عليا.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.
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