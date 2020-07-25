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طعن أمام الإدارية العليا على حكم استبعاد نجل صبور من انتخابات الشيوخ

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تقدم أحمد حسين فايق، المستبعد من سباق انتخابات مجلس الشيوخ، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، الصادر ضده والمتضمن استبعاده من انتخابات مجلس الشيوخ.

أقام الطعن محمد عبدالرازق المحامي، وكيلاً عن أحمد حسين فايق صبور، وحمل رقم 54198 لسنة 66 قضائية عليا.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من عمر هريدي المحامي، والمطالبة بإلغاء قرار لجنة فحص طلبات الترشح بمحافظة القاهرة، بإدراج اسم المرشح أحمد حسين فايق صبور بكشف أسماء المقبولين المرشحين بالنظام الفردي لعضوية مجلس الشيوخ، وقضت المحكمة باستبعاده، لعدم اكتمال إقرار الذمة المالية له ولزوجته وأولاده القصر بشكل صحيح.

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