السجن 5 سنوات لـ 3 أشخاص زرعوا على منطقة أثرية بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية– فاطمة الديب:
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله، رئيس المحكمة، اليوم السبت، 3 أشخاص بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه؛ لاتهامهم في القضية رقم 28755 جنايات الحسينية لسنة 2019، بالتعدي على منطقة أثرية وزراعتها.
كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بضبط كلًا من "أحمد.م" و"عبدالعظيم.إ" و"صلاح.خ"، مُقيمين بدائرة مركز شرطة الحسينية؛ لتعديهم بوضع اليد على منطقة أثرية بدائرة المركز، وزراعتها بمحصول القمح، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.
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