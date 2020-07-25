النيابة تطلب التحريات والتقرير الجنائي حول حريق عقار سكني بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الحريق الذي اشتعال اليوم بعقار سكني في منطقة العمرانية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطلبت تقرير المعمل الجنائي بشأن فحص آثار الحريق.
وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بعقار في منطقة العمرانية، وانتقل رجال الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.
وذكر شهود عيان أن النيران اشتعلت بعقار بأحد الشوارع المتفرعة من شارع مستشفى الصدر، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران.
وتتزايد الحرائق خلال فصل الصيف لوجود مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها قاطني الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة.
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