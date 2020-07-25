أخبار مصر | 15 فندقًا سياحيا يتسلمون شهادة السلامة تمهيدا لعودتها

كتب هاني نصر العربي في السبت 25 يوليو 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر 15 فندقًا سياحيا يتسلمون شهادة السلامة تمهيدا لعودتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار؛ للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، إن ١٥ فندقا بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، تسلمت نهاية الأسبوع الماضي، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية.

وأوضح أن ذلك تم بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التي وضعتها الوزارة وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية، مشيرا إلى أن لجان الفحص المشتركة، أقرت باستيفاء ٨ فنادق بمحافظة البحر الأحمر هي بريمير لو ريف، وبريمير رومانس، وغطس سومه باي، ودانا بيتش، وجولدن صن، وفلامنكو القصير، وفلامنكو ريزورت، وبانوراما بانجلوز ريزورت، و ٧ فنادق بمحافظة جنوب سيناء هما الوادي المقدس، ودانيلا، وكورال هيلز، والقمر البدوي، واميجو، وباندا، وصلاح الدين.

وأضاف أنه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل إجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتي الآن إلى ٦٠٥ فنادق بـ ٢١ محافظة علي مستوي الجمهورية، لافتا إلي أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي الشهادة.

وتهيب وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف الإسكندرية القومي بصدد تنظيم معرضًا أثريًا بعنوان "شخصيات سكندرية” بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة غداً الأحد الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٠م.

والمعرض يسلط الضوء على قطعتين أثريتين هما؛ جدارية أبو مينا وتمثال الاسكندر الأكبر. كما تضمن الاحتفالية عدد من الفقرات الفنية وكورال الأطفال.

وأضاف باسم ابراهيم مدير عام المتحف، أن المتحف ينظم على هامش افتتاح المعرض عدد من الورش التعليمية يوم الثلاثاء الموافق ٢٨ يوليو ٢٠٢٠، وذلك لتنمية مهارات الأطفال من مختلف الأعمار وربطهم بالمتحف وتعريفهم بتاريخ المحافظة، حيث تتنوع تلك الورش لتناسب الأطفال بداية من سن ٥ سنوات وحتى ١٥ سنه؛ منها ورش لتعليم الأطفال عمل مجسم للإسكندر الأكبر باستخدام النحت على الجبس، وورش أعمال ورقية.

وأكد أن جميع الورش سوف تقام في حديقة المتحف أو داخل قاعة جيدة التهوية؛ على ان يكون عدد الأطفال بالمجموعة الواحدة 5 أطفال وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة.