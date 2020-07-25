مفاجأة سارة لطلاب الثانوية الأزهرية.. نتائج الامتحانات «مبشرة» (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن طلاب الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي والعلوم الإسلامية اختتموا الامتحانات اليوم، حيث أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة الأدب والمطالعة والنصوص، بينما أدى طلاب العلوم الإسلامية الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى، دون رصد شكاوى من صعوبة الامتحانات أو خروجها عن المقرر أو عدم مناسبتها للزمن، وسادت أغلب اللجان حالة من الاستقرار والالتزام.
وأضاف خليل، خلال مؤتمره الصحفى اليوم، أن نتائج الامتحانات التي تم تصحيحها «مبشرة»، وأنه سيتم العمل على تصحيح باقي المواد في أسرع وقت مع الالتزام بضوابط التصحيح، متمنيًا التوفيق والنجاح لكل الطلاب.
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